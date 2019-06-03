Парубій сподівається, що Рада візьметься за розгляд Виборчого кодексу в четвер. ВIДЕО

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав на Погоджувальній раді у ВР.

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Він прогнозує, що на розгляд всіх правок, які залишилися після розгляду закону робочою групою, піде півтора робочі дня.

Спікер сподівається, що парламент поточного скликання ухвалить Виборчий кодекс, який передбачає проведення виборів за відкритими списками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профільний комітет рекомендує Раді розглянути у другому читанні проект Виборчого кодексу

Крім того, Парубій анонсував голосування за законопроект про тимчасові спеціальні комісії, розгляд питань оборони і звернення до міжнародних структур.

Нагадаємо, 7 листопада 2017 року Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №3112-1 "Проект Виборчого кодексу України" авторства групи народних депутатів на чолі зі спікером парламенту Парубієм.

Документ передбачає систему регіональних відкритих списків на виборах народних депутатів.

Крім того, законопроект передбачає 4% прохідний бар'єр у парламент.