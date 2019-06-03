Правозахисники просять нардепів 6 червня ухвалити закон про військових злочинців. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на сторінці у Facebook координатор Євромайдан SOS Олександра Матвійчук.

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"Люди, які вийшли з полону, невидимі в українському суспільстві. Після страшних фізичних та моральних травм у них просто не вистачає сил до всього ще й боротися за свої права. Вони не перекриватимуть вулиці, не вийдуть масовим пікетом під парламентом. Тому ви, народні депутати, маєте стати їхнім голосом!

Окрім розбитого уявлення про звичне життя, підірваного здоров’я та психіки, зруйнованих сімейних зв’язків, ці люди потребують відновлення віри у те, що справедливість можлива, нехай і відкладена в часі.

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Міжнародні злочини не мають терміну давності. І ніколи не підпадуть під амністію.

Закон про воєнних злочинців №9438 вносить зміни до Кримінального кодексу та встановлює відповідальність за злочини проти людяності, полегшує застосування воєнних злочинів для національного слідства та суду. Його треба ухвалювати вже.

Цей парламент має величезний борг перед людьми, які вижили у підвалах. Час його віддавати.

Окремо дякую керівництву парламенту та усім народним депутатам і урядовцям, які нам у цьому допомагають", - написала вона.

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На відео до депутатів звертаються звільнені з полону Igor A. Kozlovskyy, Vladimir Zhemchugov, Mariia Varfolomeieva, сестра досі ув'язненого бійця Люда Глондар, правозахисниця Olexandra Matviychuk.