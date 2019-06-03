"Хочеш подивитися на загиблих?Не хочете дивитися? Навіщо тоді фотографуєте?" - німецький поліцейський бореться з водіями, що знімають місце ДТП. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, це відео стало одним із найпопулярніших у німецькому інтернеті за останні дні.

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На запису поліцейський Штефан Пфайффер зупиняє кілька водіїв, які роблять відеозапис і фото, і пропонує їм піти і подивитися на загиблих. Більшість - відмовляються. За німецькими законами, зйомки місця ДТП заборонені і караються штрафом майже в 130 євро, а максимальне покарання - два роки позбавлення волі.

"Для нас це можливість поговорити з водіями про те, як вони поводяться. Якщо просто оштрафувати їх на 128,5 євро і відправити далі, я впевнений, це їх нічого не навчить. Вони мають усвідомити, що вони роблять. Нам здається, що коли ми зіштовхуємо їх із ситуацією безпосередньо, це їх шокує. Тоді вони розуміють, що це не гра, а сувора реальність", - розповідає Пфайффер.