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03.06.19 17:09

Пінчук супроводжував Кучму на зустрічі із Зеленським 31 травня, - прес-секретар Мендель. ВIДЕО

Український бізнесмен Віктор Пінчук приїжджав до адміністрації президента, супроводжуючи другого президента України Леоніда Кучму для консультацій із приводу його призначення представником України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Пінчук супроводжував Кучму на зустрічі із Зеленським 31 травня, - прес-секретар Мендель. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила прес-секретар глави держави Володимира Зеленського Юлія Мендель.

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"Він (Пінчук. - Ред.) справді приїжджав до адміністрації президента 31 травня. Він приїжджав із другим президентом України Леонідом Кучмою, який зустрічався з президентом Зеленським для того, щоб обговорити ту посаду, яка сьогодні була йому запропонована - очолити ТКГ і представляти Україну", - сказала Мендель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського.

3 червня стало відомо, що Зеленський призначив другого президента України Леоніда Кучму представником України в Тристоронній контактній групі.

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