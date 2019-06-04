Прокурори ГПУ і депутат Ар'єв допомагали "померти" аферистові Малиновському. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні проекту "Наші гроші".

Дмитро Малиновський причетний до кількох афер. За однією з них, він завдав шкоди сінгапурській фірмі на загальну суму 12 мільйонів євро. Сталося це в 2015 році вже після інсценізації смерті шахрая. Пізніше, мертвий за документами Малиновський, виїхав до Франції і перевіз туди сім'ю. У цій країні Малиновський потрапив у поле зору поліції, купивши в Бургундії замок 12 століття.

У розслідуванні журналістів проекту "Наші гроші" фігурують заступники генпрокурора Дмитро Сторожук, Юрій Столярчук і нардеп від БПП Володимир Ар'єв.

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На сьогодні Малиновський заарештований французькими правоохоронцями, а Генпрокуратура оскаржила факт його смерті.