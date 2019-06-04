Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
04.06.19 13:56

"Жодної амністії кремлівським злочинцям", - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правозахисники, родичі жертв військових злочинів найманців РФ і активісти пікетували Верховну Раду України з вимогою ухвалити законопроєкт, який вносить зміни до Кримінального кодексу і встановлює відповідальність за злочини проти людяності.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

6 червня Верховна Рада має розглянути законопроєкт №9438 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гармонізації кримінального законодавства до положень міжнародного права, який вносить зміни до Кримінального кодексу і встановлює відповідальність за злочини проти людяності, полегшує застосування військових злочинів для національного слідства і суду. Правозахисники, родичі жертв військових злочинів найманців РФ і активісти пікетували Верховну Раду України з вимогою прийняти цей законопроєкт.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Поліція вбиває дітей", - сотні громадян пікетують будівлю МВС після резонансного вбивства хлопчика у Переяславі-Хмельницькому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Положення проєкту закону спрямовані на забезпечення криміналізації так званих основних злочинів з міжнародного права (геноцид, агресія, злочини проти людяності і військові злочини), забезпечення виконання міжнародних зобов'язань щодо запобігання безкарності зазначених злочинів, вдосконалення кримінальної відповідальності за катування в максимальній відповідності до вимог сучасного міжнародного права", - заявляють організатори акції.

Учасники пікету влаштували під ВР інсталяцію, яка дає уявлення про умови утримання полонених в підвалах найманців РФ на окупованих територіях. Також учасники мітингу тримали плакати із закликами до парламентарів не допустити безкарності найманців РФ за злочини проти людяності.

Перед мітингувальниками виступила журналістка з Луганська Марія Варфоломєєва, яка понад рік перебувала в полоні у терористів "ЛНР", і дружина вбитого найманцями РФ Героя України Володимира Рибака Олена Рибак.

Також дивіться: У "ДНР" засудили до 10 років викладача технікуму за спробу вивезення списку студентів - "завербований українськими спецслужбами". ВIДЕО

Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 01
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 02
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 03
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 04
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 05
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 06
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 07
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 08
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 09
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 10
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 11
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 12
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 13
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 14
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 15
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 16
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 17

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100