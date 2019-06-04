"Жодної амністії кремлівським злочинцям", - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

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6 червня Верховна Рада має розглянути законопроєкт №9438 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гармонізації кримінального законодавства до положень міжнародного права, який вносить зміни до Кримінального кодексу і встановлює відповідальність за злочини проти людяності, полегшує застосування військових злочинів для національного слідства і суду. Правозахисники, родичі жертв військових злочинів найманців РФ і активісти пікетували Верховну Раду України з вимогою прийняти цей законопроєкт.

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"Положення проєкту закону спрямовані на забезпечення криміналізації так званих основних злочинів з міжнародного права (геноцид, агресія, злочини проти людяності і військові злочини), забезпечення виконання міжнародних зобов'язань щодо запобігання безкарності зазначених злочинів, вдосконалення кримінальної відповідальності за катування в максимальній відповідності до вимог сучасного міжнародного права", - заявляють організатори акції.

Учасники пікету влаштували під ВР інсталяцію, яка дає уявлення про умови утримання полонених в підвалах найманців РФ на окупованих територіях. Також учасники мітингу тримали плакати із закликами до парламентарів не допустити безкарності найманців РФ за злочини проти людяності.

Перед мітингувальниками виступила журналістка з Луганська Марія Варфоломєєва, яка понад рік перебувала в полоні у терористів "ЛНР", і дружина вбитого найманцями РФ Героя України Володимира Рибака Олена Рибак.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.