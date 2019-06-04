Не лише кримінальна відповідальність, а й можливість конфіскації, - Рябошапка щодо законопроєкту Зеленського про незаконне збагачення. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це заявив заступник голови Адміністрації Президента Руслан Рябошапка на брифінгу у вівторок, говорячи про відмінність президентського законопроєкту від альтернативних.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Відео 112

"По-перше, він передбачає зовсім інший підхід - не тільки кримінальну відповідальність, а й можливість конфіскації, або стягнення в дохід держави так званих необґрунтованих активів. Ця норма вже є в Цивільному процесуальному кодексі, її включили туди ще в 2015 році, але формулювання не давало можливості застосовувати її на практиці. Ми змінили це формулювання", - сказав заступник голови АП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виключили всі ризики для визнання його норм неконституційними, - Рябошапка про законопроект щодо незаконного збагачення

За словами Рябошапки, під час стягнення в цивільно-правовому порядку не застосовується принцип презумпції невинуватості.

"Громадянська процедура дає можливість ретроспективного застосування. Матеріали раніше відкритих справ НАБУ і САП можуть використовуватися знову, і в порядку цивільної процедури НАБУ і Спеціалізована прокуратура можуть звернутися до суду, щоб стягнути необґрунтовані доходи в дохід держави", - заявив він.

Для цього потрібно буде підготувати позов до Вищого антикорупційного суду. Обвинувачення має пояснити, чому активи необґрунтовані і як вони пов'язані з відповідачем. Відповідач, своєю чергою, повинен буде в суді пояснити легальність активів. Рішення буде прийматися на підставі того, чиї докази виявляться більш переконливими.

"Ми проаналізували ті справи, які були закриті. З 65 справ близько третини потрапляють під сферу дії кримінального права, всі інші - під громадянську процедуру. Всі напрацьовані матеріали можуть бути реалізовані сьогодні", - сказав Рябошапка.

Кримінальна відповідальність у разі ухвалення законопроєкту настане, коли розмір незаконних активів становитиме 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів. На сьогодні це 11,5 млн гривень, або 380 тисяч євро.

Також читайте: Президентський законопроєкт про незаконне збагачення вже погодили з МВФ та Світовим банком, - Стефанчук

"Навіщо ми це зробили? Щоб, по-перше, пріоритезувати зусилля наших антикорупційних органів, щоб вони не займалися дрібними справами і не витрачали державні ресурси на покарання тих корупціонерів, які не становлять великої небезпеки для держави", - сказав він.

Незаконні активи до 380 тисяч євро будуть розглядатися в порядку цивільної процедури і стягнення в цивільно-правовому порядку.

Нагадаємо, 26 лютого 2019 року Конституційний Суд визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення через некоректне формулювання.

Після цього до Верховної Ради подали велику кількість законопроєктів, з яких у квітні зробили єдину редакцію.