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04.06.19 16:24

ГПУ відкрила кримінальне провадження через ролик про "захоплення" Румунією Буковини і частини Одеської області. ВIДЕО

Генеральна прокуратура відкрила кримінальну справу через провокативні відео про нібито захоплення Румунією території Буковини і частини Одеської області в 2022 році. Досудовим розслідуванням займатиметься Служба безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ГПУ.

На оперативній нараді було зазначено, що справу відкрито за статтею про посягання на територіальну цілісність, а основними підозрюваними вважаються російські спецслужби.

"Однією з основних версій слідство розглядає варіант спеціальної інформаційної операції з боку російських спецслужб", - йдеться в повідомленні.

Також погоджено план досудового розслідування.

"Ухвалено рішення про невідкладне здійснення правоохоронними, розвідувальними та іншими державними органами спільних заходів, спрямованих на запобігання і припинення такої протиправної діяльності", - повідомляє прес-служба ГПУ.

Нагадаємо, 26 травня на Youtube з'явилося коротке провокаційне відео про нібито захоплення Буковини Румунією під назвою "Румунсько-українська війна 2022".

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