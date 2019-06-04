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04.06.19 17:07

"Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство?" - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти Національного корпусу пікетували Адміністрацію президента з вимогою спростити і зробити максимально відкритою процедуру прийняття до громадянства іноземних добровольців, які захищали Україну від агресії Росії.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 4 червня, активісти Національного корпусу пікетували Адміністрацію президента в Києві.

"Відповідний законопроект дуже довго розглядається в парламенті, тому ми вимагаємо від Зеленського як від президента України підписання відповідних указів", - заявили в Нацкорпусі.

Активісти вимагають від Зеленського внести зміни в указ президента №215/2001 для спрощення процедури прийняття в громадянство іноземних добровольців. Зокрема, звільнити їх від обов'язку подавати "довідку про несудимість", видану країною походження і скоротити термін розгляду поданих документів. Також вони вимагають створити робочу групу під керівництвом компетентних представників АП, яка надаватиме допомогу в отриманні добровольцями громадянства і ввести до складу Комісії з питань громадянства представників волонтерських і ветеранських організацій.

Мітингувальники прийшли з банерами "Добровольці вибороли громадянство на передовій!" і "Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство?", прапорами Національного корпусу і прапорами Білоруської Народної Республіки під центральний вхід до Адміністрації президента, де озвучили свої вимоги в мікрофон. До активістів вийшов представник АП і прийняв їхню заяву.

Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 01

Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 02
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 03
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 04
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 05
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 06
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 07
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 08
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 09
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 10
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 11
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 12
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 13
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 14
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 15
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 16
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 17
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 18
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 19
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 20
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 21
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 22
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 23
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 24
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 25
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 26
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 27

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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