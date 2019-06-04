Посол Перебийніс закликав Сенат Чехії визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом. ВIДЕО

Чеські та українські історики і дослідники представили свої доповіді про одне з найбільших злочинів комунізму в Європі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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Спікери розповіли аудиторії студентів і громадськості про злочини сталінського режиму, жертвою яких стали мільйони українців, і про те, які наслідки в контексті сучасності має ця трагедія з нинішніми подіями в Україні.

Посол України в Чехії Євген Перебийніс закликав чеський Сенат і верхню палату чеського парламенту визнати Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу.

"Переконаний, що українська діаспора, яка є найбільшою нацменшиною Чехії, гідно оцінить такий крок з боку чеських чиновників. Гібридна війна, яку продовжує вести Росія проти України, не виникла сьогодні. Кремль удосконалив свої методи й інструменти, але мета залишається та ж - знищити Україну, українську мову і український народ. Голодомор був одним із принципів гібридної війни Москви проти України. Нинішня війна на Донбасі - це пряме продовження геноциду. Оскільки саме Донбас був одним із найбільш постраждалих від голоду регіонів. І саме в цей регіон, замість страчених голодом українців, Москва організовано привезла заступників так званого "русского мира", - зазначив Перебийніс.

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