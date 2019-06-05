Танковий резерв ОС на Донбасі відпрацьовує на навчаннях готовність до дій у будь-яких умовах, - штаб. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС.

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Повідомляється, що за розпорядженням командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського, всі практичні заходи проводяться з урахуванням поточної обстановки і висновків з аналізу щодо подальшого розвитку ситуації на Донбасі.

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"Цього разу для тактико-спеціальних навчань із танковим підрозділом було застосовано нестандартний підхід, який полягав у тому, що підлеглі лише в загальних рисах знали, що їх очікує попереду. Командирам та екіпажам довелось постійно вести розвідку, з ходу приймати рішення та реагувати на постійну зміну обстановки", - сказано в повідомленні.

Командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський, який на місці перевірив дії танкового резерву, переконався у професійних навиках підлеглих та їхніх навиках діяти однією командою під час складних моментів бою чи внаслідок виникнення позаштатних ситуацій.