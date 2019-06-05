Українсько-турецький бойовий модуль Serdar із протитанковими ракетними установками успішно пройшов випробування і готовий до серійного постачання. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє прес-служба "Спецтехноекспорт", передає Цензор.НЕТ.

"Відтепер спільна розробка турецької компанії Aselsan та підприємств ДК "Укроборонпром" - ДККБ "Луч" та "Спецтехноекспорт" - готова до серійного постачання в рамках чинного контракту з іноземним замовником. Очікується, що в подальшому до нової системи проявлять інтерес оборонні відомства України та Туреччини", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, розробником та інтегратором бойового модуля, зокрема систем стабілізації та дистанційного керування вогнем, систем захоплення і супроводу цілей, денного і нічного каналів спостереження виступила турецька компанія.

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Зі свого боку "Спецтехноекспорт" забезпечує постачання керованих ракет, що розроблені та виробляються "ДККБ "Луч", та систем наведення і керування до них.

Serdar - це універсальна дистанційно керована та стабілізована система озброєння, що забезпечує високу ефективність оборонних і наступальних операцій проти наземних цілей вдень та вночі, за будь-яких погодних умов. Основним озброєнням бойового модуля є мобільна версія високоточного протитанкового комплексу "Скіф" з двома (в окремих версіях - чотирма) пусковими установками для ракет РК-2С.





Ці високоточні українські ракети калібру 130 мм здатні знищувати ціль на відстані 5 км та пробивати броню завтовшки 800 мм за динамічним захистом. Також система озброєння оснащена двома кулеметами калібру 12,7 мм та 7,62 мм. Окрім цього, за бажанням замовників, на бойовому модулі можуть бути встановлені пускові установки з ракетами РК-2М калібру 152 мм. У такому разі дальність польоту керованої ракети становитиме 5,5 км, а пробиття броні збільшиться до 1100 мм за динамічним захистом.

Завдяки малій вазі бойовий модуль може бути інтегрований у різні типи бойових транспортних засобів, значно підвищуючи їхню боєздатність. Нова система управління вогнем дозволяє з високою точністю виконувати всі бойові завдання зсередини транспортного засобу.

Цей проект є першим прикладом спільного просування українсько-турецьких оборонних продуктів на ринках третіх країн. Уперше, українсько-турецький бойовий модуль було продемонстровано під час випробувань в Україні у травні 2018 року.