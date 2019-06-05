Ринок електроенергії має бути впроваджено вчасно, - Гройсман. АУДIО

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 червня.

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"Парламент визначив, що ринок має бути ухвалено 1 липня і впроваджено в дію відповідно до Закону України. У нас немає варіантів сьогодні ніяких, як тільки вводити його", - заявив Гройсман.

Прем'єр також зазначив, що ціни на електроенергію для населення з введенням ринку не виростуть. А також повідомив, що уряд ухвалив усі технічні рішення для запуску ринку.

"Друга позиція, щоб ціни для населення і промисловості були обмежені і не привели до зростання. Як зараз сказали міністр енергетики і віцепрем'єр-міністр профільний, що вони це гарантують", - повідомив Гройсман.

Пізніше Кабмін прийняв дві постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня: "Про порядок накладення спеціальних зобов'язань на учасників ринку електроенергії для забезпечення суспільних інтересів" і "Про затвердження порядку проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами".

Нагадаємо, новий ринок електричної енергії, який буде функціонувати відповідно до стандартів ЄС, має бути введений 1 липня 2019, відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії". Введення ринку є умовою програми співпраці України з МВФ, згідно з якою наша країна отримає цього року 2,5 млрд доларів кредиту, а також надання макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 500 млн євро.

Як повідомлялося, на сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів України прийняв дві найважливіші постанови, необхідні для запуску нового ринку електроенергії - "Про порядок накладення спеціальних зобов'язань учасників ринку електроенергії для забезпечення суспільних інтересів" і "Про затвердження порядку проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами" .