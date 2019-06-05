Супрун щодо слів Зеленського про неї: "Йому стало неприємно, і тому він так нервово посміявся". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в.о. голови МОЗ сказала під час брифінгу в Кабміні, коментуючи висловлювання Зеленського про неї в ефірі телеканалу "1+1".

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"Я ще не маю висновків, якою є людиною чи президентом Зеленський. Він працює недовго. Ще рано робити висновки. Я сподіваюся, що він також не буде робити висновків, не поговоривши зі мною, не побачивши, якою є наша робота. Та не називатиме мене іменами, які є образливими та непрофесійними", - зазначила Супрун.

Також, на її думку, через те, що Зеленський так пожартував про неї, "йому стало неприємно, і тому він так нервово посміявся".

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