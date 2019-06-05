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05.06.19 17:20

Князєв доручив керівництву Нацполіції перевірити всі скарги громадян на негідну поведінку співробітників поза службою: "Звіт перед суспільством - запорука вашого перебування на службі". ВIДЕО

Правоохоронці перевірять всі скарги громадян на поведінку поліцейських поза службою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції, про це заявив шеф Національної поліції України Сергій Князєв під час позапланової наради з керівниками структурних і територіальних підрозділів поліції.

"Я сьогодні дав наказ усім керівникам поліції України негайно провести перевірку всіх звернень громадян щодо неналежної поведінки співробітників поза службою. Реакція керівників підрозділів у таких випадках має бути миттєвою і жорсткою. За негідну поведінку, правопорушення в побуті співробітник повинен нести відповідальність - аж до звільнення", - заявив він.

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"Акцентую увагу на негайній реакції - кожне звернення громадян щодо негідної поведінки поліцейських у побуті розглядати як надзвичайну подію. Звіт перед суспільством - запорука вашого перебування на службі", - додав Князєв.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

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