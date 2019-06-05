Від початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню, загинув один військовослужбовець ОС, - прес-центр. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу Талаківки - з ручних протитанкових гранатометів; в районі Водяного - з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; поблизу Новогригорівки - з крупнокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник з автоматичної стрілецької та снайперської зброї двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Золотого-1.

"Внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 червня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі - із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібрів 120 мм і 82 мм. Загинув український воїн.