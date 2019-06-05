Депутати "Народного фронту" надали в КС докази існування коаліції і просять визнати указ Зеленського про розпуск парламенту неконституційним. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили, про це повідомили народні депутати фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук та Ігор Алексєєв на брифінгу біля Конституційного Суду.

"Хочу ще раз наголосити важливу і принципову річ, що в коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді VIII-го скликання, яка складалася як з депутатських фракцій, до якої також входили позафракційні народні депутати, за весь час її існування, тобто від моменту формування в листопаді 2014 року, і до фактично припинення в травні 2019 року, ніколи не було менше депутатів від більшості, тобто 226 народних депутатів", - наголосив Алексєєв.

"Саме тому ми вважаємо, що указ Президента про розпуск парламенту був прийнятий неконституційно, оскільки після оголошення про припинення існування коаліції за Конституцією є місячний термін на формування нової коаліції", - сказав він.

Алексєєв підкреслив, що на момент видачі указу про розпуск ВР відповідний термін не закінчився.

"Тому ми додатково аргументуємо нашу позицію судді-доповідачу. Звичайно, ми цю позицію будемо пояснювати безпосередньо під час слухань у Конституційному Суді", - запевнив депутат.

"Вкотре хочу звернутися до Президента Зеленського із закликом бути гарантом Конституції, на якій він присягав перед народом. Завдання Президента - забезпечувати, щоб Україна була країною верховенства права для кожного – від пересічного громадянина до чиновників найвищої ланки", - заявив Тетерук.

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