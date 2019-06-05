"Перший штурм", - до п'ятої річниці визволення від терористів міста Красний Лиман створено документальний фільм. ВИДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав начальник Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

Він зазначив: "У насиченій інформаційної круговерті останніх днів мало не забули про важливу подію в історії нашої Війни за Незалежність. Саме 5 років тому - 5 червня 2014 року - над тоді ще Червоним Лиманом, а зараз просто Лиманом, знову замайорів синьо-жовтий український прапор. Місто було одночасно зі Слов'янськом захоплене російськими диверсантами і проросійськими бойовиками терористичної банди Стрєлкова-Гіркіна. Лиман став першим містом, яким сили АТО не тільки оволоділи, не тільки його зачистили, а й втримали під своїм контролем. По суті, це була перша наша успішна наступальна операція на Донбасі, необхідна тактична перемога для подальшого звільнення Слов'янська.

Саме про це - в розділі "Перший штурм" з унікальними відео бойових дій, з головним героєм епізоду Позивний Маршал (Євген Жуков) за участю Петра Порошенка, Віктора Муженка та Арсена Авакова зі, сподіваюся, майбутнього документального фільму "Слов'янськ. Початок війни".

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