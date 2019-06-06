"Я пішов туди не добровільно. Я за це відповідав", - легендарний "водолаз" Ананенко із серіалу "Чорнобиль" отримує 456 гривень "чорнобильських" на місяць. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті Олени Лунькової на телеканалі СТБ.

За сценарієм фільму, Ананенко мав померти через два дні, але його прототип досі живий і особисто був присутній на перегляді фільму.

"Ні, не добровільно. Я за це відповідав", - говорить Ананенко у відповідь на запитання чи добровільно він пішов під зруйнований реактор.

"Чекала його, щоб записати реакцію на епізод #Chernobylhbo, де говорять, що йому залишилося жити всього кілька днів. Але реакції не було."Довго ще дивитися?" - запитав він у дружини. Він взагалі мало що пам'ятає. Справа в тому, що 2 роки тому його збила машина і кілька місяців він пролежав у комі. Дивно, людину не вбила ні ядерна, ні автомобільна аварія.

"Він того року хотів поїхати в санаторій на оздоровлення, але сказали, що немає бюджету. А коли вже був у комі, передзвонили і запропонували путівку. Я їм сказала, що вже не треба", - розповідає дружина в особистій бесіді. Хотіла зняти сюжет про серіал, а все одно вийшло про систему. Людина, яка рятувала весь світ, зараз отримує 456 гривень "чорнобильських" на місяць. Так чи змінилася система, де людське життя нічого не варте?", - пише авторка сюжету на своїй сторінці в соцмережі.

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