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06.06.19 10:41

"Я пішов туди не добровільно. Я за це відповідав", - легендарний "водолаз" Ананенко із серіалу "Чорнобиль" отримує 456 гривень "чорнобильських" на місяць. ВIДЕО

Легендарний "водолаз" із серіалу "Чорнобиль" Олексій Ананенко, який спускався під зруйнований реактор, щоб відкрити вентилі зливу води, отримує 456 гривень "чорнобильських" на місяць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті Олени Лунькової на телеканалі СТБ.

За сценарієм фільму, Ананенко мав померти через два дні, але його прототип досі живий і особисто був присутній на перегляді фільму.

"Ні, не добровільно. Я за це відповідав", - говорить Ананенко у відповідь на запитання чи добровільно він пішов під зруйнований реактор.

"Чекала його, щоб записати реакцію на епізод #Chernobylhbo, де говорять, що йому залишилося жити всього кілька днів. Але реакції не було."Довго ще дивитися?" - запитав він у дружини. Він взагалі мало що пам'ятає. Справа в тому, що 2 роки тому його збила машина і кілька місяців він пролежав у комі. Дивно, людину не вбила ні ядерна, ні автомобільна аварія.

"Він того року хотів поїхати в санаторій на оздоровлення, але сказали, що немає бюджету. А коли вже був у комі, передзвонили і запропонували путівку. Я їм сказала, що вже не треба", - розповідає дружина в особистій бесіді. Хотіла зняти сюжет про серіал, а все одно вийшло про систему. Людина, яка рятувала весь світ, зараз отримує 456 гривень "чорнобильських" на місяць. Так чи змінилася система, де людське життя нічого не варте?", - пише авторка сюжету на своїй сторінці в соцмережі.

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