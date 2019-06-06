Заборона стріляти у відповідь - це крок до капітуляції України перед РФ. Ми цього не дозволимо, - Парубій. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, відкриваючи ранкове пленарне засідання парламенту в четвер.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Заборона стріляти у відповідь - це не крок до миру, а крок до капітуляції. Ми не дозволимо капітуляції України перед Росією", - заявив Парубій.

Він сказав, що представник України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на сході України (ТКГ) Леонід Кучма на засіданні в Мінську в середу за дорученням президента Володимира Зеленського оголосив ініціативу про те, що українські військовослужбовці не мають відкривати вогонь у відповідь на атаки російського агресора.

Парубій нагадав, що за останню добу на сході України один військовий загинув, ще 12 було поранено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виставляємо Кучму з калашом на передову під обстріл - якщо не буде відстрілюватися, значить, годний метод, - Берлінська про пропозицію експрезидента "не стріляти у відповідь"

Раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Леонід Кучма на переговорах у Мінську запропонував під час складання угоди про введення в районі бойових дій на Донбасі режиму тиші внести пункт, що забороняє ведення вогню у відповідь.

"Це принципово. Оскільки жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом маємо показати, що хочемо цього "режиму тиші". Має бути записано, що не стріляти у відповідь, також необхідна заборона на обстріл цивільних об'єктів - шкіл, дитячих садків. До 19 червня група має розробити пропозиції. Ми маємо 19-го їх затвердити", - наведено слова Кучми на сайті президента України.