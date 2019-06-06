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06.06.19 12:09

"Героям війни відмовляють у праві бути українцями", - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти Національного корпусу пікетують Верховну Раду з вимогою ухвалити законопроєкт, який регламентує питання отримання українського громадянства добровольцями, які воювали на Донбасі за Україну.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 6 червня, активісти Національного корпусу пікетують Верховну Раду з вимогою ухвалити законопроєкт №3433 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України).

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"Іноземні добровольці, які підтримали нас у війні з Росією, як ніхто інший гідні отримати українське громадянство і правові гарантії від держави. Особливо в умовах, коли щорічно набагато більше людей корупційним шляхом в обхід закону і так отримують українські паспорти. Більшість добровольців-іноземців сьогодні перебувають фактично на нелегальному становищі під загрозою екстрадиції. Вихідцям із Росії або Білорусі в такому разі в кращому випадку загрожує в'язниця! Законопроєкт №3433 вирішує цю та інші проблеми, полегшуючи отримання українського паспорта іноземними добровольцями, які на передовій заслужили бути громадянами України", - заявили організатори мітингу.

Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 01
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 02
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 03
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 04
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 05
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 06
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 07
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 08
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 09
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 10
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 11
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 12
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 13
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 14
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 15
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 16
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 17
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 18
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 19
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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