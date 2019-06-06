Розкрадання в "Укроборонпромі": прокуратура висунула підозри керівництву ДП "Харківський бронетанковий завод" і детективу НАБУ. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресс-службу ГПУ.

Процесуальними керівниками - прокурорами САП оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, колишньому генеральному директору ДП "Харківський бронетанковий завод" та діючому його першому заступнику, який також обіймає посаду головного інженера, в розтраті майна, що спричинило збитки державі на суму понад 9 млн грн, що підтверджується відповідними висновками експертиз.

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Крім того дано оцінку діям детектива НАБУ, який у 2016 році мав розслідувати цю справу. Йому повідомили про підозру.

"Як сказано в тексті підозри, "ймовірно за вказівкою свого, невстановленого поки слідством, керівництва", детектив НАБУ вирішив згорнути цю справу, відкликавши її з експертизи, хоча мав усі підстави завершити її і вийти на той результат, на який сьогодні вийшли ДБР, ГПУ і САП", - зазначив генпрокурор Луценко.

Нагадаємо, 25 лютого команда "Bihus.info" опублікувала розслідування про схеми розкрадання в оборонному комплексі України. Фігурантом розслідування є син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Крім того, в розслідуванні фігурували окремі співробітники Національного антикорупційного бюро.

23 квітня НАБУ завершило внутрішнє розслідування щодо своїх співробітників, які фігурували в листуванні з розслідування журналістів Bihus.info. Матеріали внутрішнього розслідування передали Дисциплінарній комісії.