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06.06.19 22:10

На Харківщині підірвали банкомат і викрали касети з грошима, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харківській області невідомі підірвали банкомат і викрали касети з грошима.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"6 червня близько 03:00 в Липецьке відділення поліції надійшло повідомлення про спрацювання сигналізації банкомату на вулиці Культури в селищі Рогань. На місці події поліцейські встановили, що невідомі особи пошкодили банкомат шляхом підриву з використанням невідомої речовини і викрали касети з грошима", - йдеться в повідомленні.

На Харківщині підірвали банкомат і викрали касети з грошима, - Нацполіція 01

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На Харківщині підірвали банкомат і викрали касети з грошима, - Нацполіція 02

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років.

На Харківщині підірвали банкомат і викрали касети з грошима, - Нацполіція 03

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