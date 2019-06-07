Зубко: Рівень енергоефективності в Україні відповідає букві "Ж". ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "112 Україна", про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко під час Години запитань до уряду 7 червня.

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"І ця буква "Ж" відповідає взагалі всьому класу енергоефективності зараз у країні. Тому нині нам потрібно рухатися до класу "А", класу "Б", класу "С", як це відбувається практично в європейських країнах. І саме підтримка від державних інструментів, теплих кредитів, фонду енергоефективності, має дати можливість вийти країні з класу "Ж" до класу "А" найближчими роками", - сказав Зубко.

З його слів випливає, що для відслідковування ефективності запроваджених заходів дуже важливі сертифікація та аудит.

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"Ми побачили за перших сертифікатів, що два будинки-близнюки, які народжені 65-го року, один з них майже нічого не робив за роки свого існування з модернізації, а інший поряд будинок, який провів модернізацію, який утеплився, який поміняв вікна в під’їздах, який вкладав кошти і прагнув до того, щоб зменшити свою енергію, виявилося, що вони перебувають абсолютно на майже однаковій межі з енергоефективності, практично в класі "Ж"", - розповів міністр регіонального розвитку.

Нагадаємо, влітку 2017 року Верховна Рада запровадила Фонд енергоефективності. Раніше повідомлялося про умови, переваги та підводні камені користування кредитами на енергоефективність в Україні.