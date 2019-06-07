Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
07.06.19 13:51

З воїном 80-ї ОДШБр Вадимом Забавою, загиблим на Донбасі, попрощалися в Гуляйполі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Старший сержант, головний сержант батареї - командир гармати 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Вадим Забава загинув 3 червня у час виконання службових обов'язків у зоні проведення операції Об'єднаних Сил у Донецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Вчора, 6 червня, в Гуляйполі Запорізької області відбулося прощання з Вадимом Володимировичем Забавою, 1972 року народження, старшим сержантом, головним сержантом батареї - командиром гармати 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, який трагічно загинув 3 червня вночі під час виконання службових обов'язків у зоні проведення операції Об'єднаних Сил в Донецькій області.

Також дивіться: З воїном 17-ї ОТБр Олександром Лином, загиблим на Донбасі, прощатимуться завтра на Дніпропетровщині. ФОТО

Вадим Забава народився 11.08.1972 року. Був призваний у третю хвилю мобілізації, в подальшому підписав контракт. Був поранений, осколок міни залишився в нозі, але Вадим повернувся в армію. Один із засновників ГО "Союз ветеранів АТО" Гуляйпільського району.

У нього залишилися мати, брат (учасник АТО), дружина, дочка і син-десантник.

З воїном 80-ї ОДШБр Вадимом Забавою, загиблим на Донбасі, попрощалися в Гуляйполі 01

З воїном 80-ї ОДШБр Вадимом Забавою, загиблим на Донбасі, попрощалися в Гуляйполі 02
З воїном 80-ї ОДШБр Вадимом Забавою, загиблим на Донбасі, попрощалися в Гуляйполі 03
З воїном 80-ї ОДШБр Вадимом Забавою, загиблим на Донбасі, попрощалися в Гуляйполі 04
З воїном 80-ї ОДШБр Вадимом Забавою, загиблим на Донбасі, попрощалися в Гуляйполі 05
З воїном 80-ї ОДШБр Вадимом Забавою, загиблим на Донбасі, попрощалися в Гуляйполі 06
З воїном 80-ї ОДШБр Вадимом Забавою, загиблим на Донбасі, попрощалися в Гуляйполі 07
З воїном 80-ї ОДШБр Вадимом Забавою, загиблим на Донбасі, попрощалися в Гуляйполі 08
З воїном 80-ї ОДШБр Вадимом Забавою, загиблим на Донбасі, попрощалися в Гуляйполі 09
З воїном 80-ї ОДШБр Вадимом Забавою, загиблим на Донбасі, попрощалися в Гуляйполі 10
З воїном 80-ї ОДШБр Вадимом Забавою, загиблим на Донбасі, попрощалися в Гуляйполі 11
З воїном 80-ї ОДШБр Вадимом Забавою, загиблим на Донбасі, попрощалися в Гуляйполі 12
З воїном 80-ї ОДШБр Вадимом Забавою, загиблим на Донбасі, попрощалися в Гуляйполі 13

Фото: gylyajpole.city

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100