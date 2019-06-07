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07.06.19 17:45

Закликаю розвідку розповісти керівництву країни про тотальний контроль РФ на Донбасі, - Порошенко. ВIДЕО

П'ятий президент України і лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко вважає, що нинішній глава держави Володимир Зеленський недостатньо поінформований про те, як ідуть справи на Донбасі.

Про це він заявив у зверненні в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми почули дуже небезпечну заяву президента Зеленського – нібито Росія перестала контролювати збройні сили, які розташовані на окупованій території. Це абсолютно не відповідає дійсності! Звучить як запрошення Росії на Донбас, щоб легітимізувати окупацію", - зазначив Порошенко.

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Він закликав розвідку проінформувати керівництво держави про те, що на кожній посаді, починаючи з командира взводу, перебувають кадрові офіцери збройних сил Російської Федерації.

"Росія повністю контролює все, що відбувається на Донбасі: там ходить рубль, перебувають російські військові, роздають російські паспорти. Наголошую, що і відповідальність за смерть двох українських героїв і шістьох поранених несе РФ і наказ віддавали російські командири", - уточнив глава партії "Європейська Солідарність".

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