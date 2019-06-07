За результатами перевірок територіальних підрозділів 10 начальників відділів поліції відсторонено від виконання службових обов'язків, - Нацполіція. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

В результаті перевірок, ініційованих керівництвом Національної поліції, співробітники відомчого Управління інспекції з особового складу перевірили поліцейські підрозділи в різних регіонах держави, де виявили та зафіксували порушення. За наказом голови Національної поліції Сергія Князєва, 10 начальників відділів і відділень поліції були відсторонені від виконання своїх службових обов'язків.

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Крім того, 5 червня глава Нацполіції провів відеоселекторну нараду з керівниками територіальних органів і підрозділів відомства. Його учасники обговорили виявлені порушення. Присутнім продемонстрували відеоролик із виявленими порушеннями, зокрема - випадками виявлення заборонених предметів.

"За результатами цих перевірок призначені службові розслідування. Керівники в даний час усунені від виконання службових обов'язків. Вони понесуть сувору дисциплінарну відповідальність. Перебування працівника поліції на службі в стані алкогольного сп'яніння, пияцтво на службі, керування транспортним засобом - власним або службовим - в стані алкогольного сп'яніння, - безальтернативне звільнення з органів поліції", - зазначив заступник голови Нацполіції Ігор Клименко.

Він також додав, що в разі виявлення порушення безпосередній керівник порушника буде відсторонений від займаної посади, а керівництво цього підрозділу - притягнуте до дисциплінарної відповідальності. У разі відсутності належного реагування - до дисциплінарної відповідальності буде притягнуто керівництво обласної поліції.

Нагадаємо, що раніше голова Нацполіції України Сергій Князєв заявив про те, що відомство перевірить усі факти негідної поведінки поліцейських поза службою.