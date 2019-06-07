Зеленський подякував ВР за те, що вона своєю поведінкою підтвердила правильність рішення про її розпуск. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні, розміщеному в Фейсбуці Адміністрації президента

"Президент повинен бути об'єктивним, тому, коли є за що, потрібно хвалити. Я хочу похвалити і від щирого серця сказати нашій Верховній Раді "Величезне дякую"... Дякую, що своєю "плідною працею" доводите всій країні - рішення про розпуск Ради було правильним", - сказав він.

За словами Зеленського, після розпуску парламенту у нього були сумніви, а чи не помилився він із цим рішенням. Однак за останні дні Рада своїми діями його заспокоїла.

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"Депутати залишили мажоритарку, залишили недоторканність, залишили старих міністрів, залишили старих силовиків на посадах, залишили можливість не відповідати за незаконне збагачення. Як багато вони залишили наступним поколінням!" - підкреслив президент.

Він заявив: "Дякую, що своєю "плідною працею" доводите всій країні - рішення про розпуск Ради було правильним. Дякую, що перед парламентськими виборами не вводите народ в оману, не намагаєтесь сподобатись виборцям, а залишаєтеся собою. Продовжуєте прогулювати і кнопкодавити. Доводите все ті "гарячі" слова, які вам адресують громадяни. Вони всі заслужені. Рівень вашої підтримки був 4% але дякую, що не зупиняється, продовжуєте пробивати дно. Люди все бачать і все розуміють. 21 липня вони все це оцінять. Обов'язково. Тож зробимо їх ще раз".