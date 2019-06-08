"Самопоміч" представила список для походу в Раду. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили.
До топ-20 списку партії "Об'єднання "Самопоміч" увійшли:
- Андрій Садовий - лідер партії і мер Львова.
- Ольга Квасницька- депутатка Одеської міськради, відома в місті завдяки боротьбі з незаконними забудовами.
- Олександра Дрік - одна з активісток антикорупційного руху в Україні.
- Тетяна Бідняк - відома харківська волонтерка і депутатка облради.
- Оксана Сироїд - віцеспікерка парламенту.
- Віталія Федрин - ветеранка АТО і підприємиця з Тернополя.
- Олег Березюк - чинний нардеп, лідер парламентської фракції "Самопоміч".
- Микола Кміть - підприємець, засновник торгової марки "Моршинська".
- Тетяна Острикова - чинна депутатка "Самопомочі".
- Ольга Бабій - віцепрезидентка Асоціації водоканалів України.
- Ігор Косован - проповідник, пастор.
- Роман Семенуха - народний депутат України.
- Руслан Хомич - голова Асоціації фермерів Волині.
- Олег Лаврик - народний депутат України.
- Марія Яковлєва - генеральна директорка ТОВ "Укрнафтагазенерго".
- Андрій Дмитрієв - херсонський підприємець, депутат обласної ради.
- В'ячеслав Кущинський - юрист, керівник Полтавського відділення "Самопомочі".
- Любомир Зубач - народний депутат України.
- Юрій Акуленко - голова фракції "Самопоміч" у Дніпровській міській раді.
- Руслан Сидорович - народний депутат України.
Всього в списку 106 кандидатів.
Зазначимо, за останніми оприлюдненими рейтингами, на позачергових парламентських виборах партія "Самопоміч" зможе набрати 1,1%, а це значить, що вона не зможе пройти до Верховної Ради наступного скликання. У передвиборчому рейтингу партій "Самопоміч" розташована на 12-му місці.