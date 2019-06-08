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08.06.19 14:59

"Самопоміч" представила список для походу в Раду. ВIДЕО

Партія "Самопоміч" назвала кандидатів на позачергові вибори до Верховної Ради, заплановані на 21 липня 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили.

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До топ-20 списку партії "Об'єднання "Самопоміч" увійшли:

  1. Андрій Садовий - лідер партії і мер Львова.
  2. Ольга Квасницька- депутатка Одеської міськради, відома в місті завдяки боротьбі з незаконними забудовами.
  3. Олександра Дрік - одна з активісток антикорупційного руху в Україні.
  4. Тетяна Бідняк - відома харківська волонтерка і депутатка облради.
  5. Оксана Сироїд - віцеспікерка парламенту.
  6. Віталія Федрин - ветеранка АТО і підприємиця з Тернополя.
  7. Олег Березюк - чинний нардеп, лідер парламентської фракції "Самопоміч".
  8. Микола Кміть - підприємець, засновник торгової марки "Моршинська".
  9. Тетяна Острикова - чинна депутатка "Самопомочі".
  10. Ольга Бабій - віцепрезидентка Асоціації водоканалів України.
  11. Ігор Косован - проповідник, пастор.
  12. Роман Семенуха - народний депутат України.
  13. Руслан Хомич - голова Асоціації фермерів Волині.
  14. Олег Лаврик - народний депутат України.
  15. Марія Яковлєва - генеральна директорка ТОВ "Укрнафтагазенерго".
  16. Андрій Дмитрієв - херсонський підприємець, депутат обласної ради.
  17. В'ячеслав Кущинський - юрист, керівник Полтавського відділення "Самопомочі".
  18. Любомир Зубач - народний депутат України.
  19. Юрій Акуленко - голова фракції "Самопоміч" у Дніпровській міській раді.
  20. Руслан Сидорович - народний депутат України.

Всього в списку 106 кандидатів.

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Зазначимо, за останніми оприлюдненими рейтингами, на позачергових парламентських виборах партія "Самопоміч" зможе набрати 1,1%, а це значить, що вона не зможе пройти до Верховної Ради наступного скликання. У передвиборчому рейтингу партій "Самопоміч" розташована  на 12-му місці.

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