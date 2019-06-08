З воїном 17-ї ОТБр Едуардом Лазерєвим, загиблим на Донбасі 4 червня, попрощалися на Львівщині. ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті ТСН, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Поховали героя на сільському кладовищі Комарівки. У нього залишилася дочка.

Едуард Дмитрович Лазарєв народився 4 серпня 1970 року в Бродах. Здобув середньотехнічну освіту. 29 вересня 2015 року був призваний Бродівським РВК Львівської області, брав участь у бойових діях, а недавно підписав новий контракт і повернувся на передову.

Служив молодшим сержантом, водієм-електриком мінометної батареї мотострілецького батальйону 17-ї окремої танкової бригади.

Загинув Едуард Лазарєв 4 червня о 17:30 у районі населеного пункту Новоселівка Друга Волноваського району Донецької області від численних осколкових поранень, отриманих унаслідок прямого влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку ГАЗ-66, яка перевозила продукти харчування до позицій підрозділу.

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