NASA запустила онлайн-трансляцію збірки нового марсохода. ВIДЕО

Звуку в трансляції немає, але з понеділка по четвер вдень і ввечері в чаті можна задати питання фахівцям, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

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Оснащений 23 камерами, ровер створений на базі конструкції "К'юріосіті". Старт місії "Марс-2020" заплановано на липень 2020 року, а посадка на поверхню планети має відбутися в лютому 2021 року. У межах програми планують знайти можливі сліди мікроорганізмів, а також вивчити геологічні процеси на планеті і перевірити технології, які можуть бути використані за можливої висадки людей на планеті.

Апарати будуть працювати в 45-кілометровому кратері Езеро, який розташований на заході рівнина Ісіди і на північ від екватора. Це один із найдавніших районів на Марсі.

Зараз йде активна збірка ровера в стерильній кімнаті High Bay 1 в Лабораторії реактивного руху NASA. У кімнаті встановили веб-камеру, яка веде безперервну трансляцію всіх дій інженерів і технічних фахівців, що працюють з марсоходом.

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