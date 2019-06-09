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09.06.19 09:00

Камера зафіксувала наїзд автомобіля поліції на дитину в Конотопі. ВIДЕО

Опубліковано відео з камери спостереження магазину в Конотопі, на якому видно, як поліцейський автомобіль збиває 10-річну дитину 7 червня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ролик виклала служба новин ТСН.

На кадрах видно момент аварії. Перехожі евакуювали дитину за лічені хвилини після аварії, "швидку" не чекали. Для цього знайшли широку дошку і на ній, як на носилках, понесли хлопця до лікарні, розташованої неподалік.

Нагадаємо, 7 червня водій, що працює в Конотопському відділі поліції, на службовому автомобілі наїхав на 10-річного хлопчика на пішохідному переході на вулиці Успенсько-Троїцькій в Конотопі. Дитину госпіталізували.

Слідство проводять слідчі Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейському, який наїхав на дитину в Конотопі, повідомлено про підозру. Його начальника відсторонено від служби

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