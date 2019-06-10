Шахтарі перекрили трасу Львів-Рава-Руська, вимагаючи погасити заборгованість із зарплати. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу управління патрульної поліції у Львівській області, гірники безупинно ходили по пішохідних переходах в селах Воля Висоцька і Смереків (Жовквівський р-н області) - до 60 осіб у першому населеному пункті і близько 100 - у другому.

"Об'їзди облаштовані, транспортні засоби пропускають кожні 15 хвилин по 10 хвилин. Дітей, інвалідів та громадський транспорт пропускають поза чергою", - зазначено в повідомленні прес-служби патрульної поліції.

При цьому в поліції повідомили, що через деякий час акція протесту на переході у Волі Висоцькій закінчилася.

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Як повідомлялося, минулого тижня оголосили страйк гірники двох шахт "Львіввугілля" - "Степовій" та "Межирічанській". Вони вимагають виплати заборгованості із зарплати, що перевищує по ДП 200 млн грн.