ЗСУ взяли на озброєння систему виявлення підводних човнів "Ятрань". ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу "Укроборонпрому".
"Система побудована таким чином, що об'єднує інформацію з багатьох гідроакустичних буїв, які працюють у пасивному режимі й абсолютно непомітні для противника. Це дозволяє повністю контролювати переміщення ворожих кораблів і підводних човнів і передавати координати цілей для знищення", - сказано в повідомленні.
Особливість "Ятрані" в тому, що буї можна скидати з вертольота. Це дозволяє швидко створити мережу з сенсорів, що охоплюють велику акваторію, і побачити повну картину розташування і переміщення всіх кораблів противника.
Систему кілька разів використовували під час міжнародних навчань "Сі Бриз", повідомили в "Укроборонпромі".
Концерн опублікував відео випробування "Ятрані", що проходили в 2018 році.
Зараз "Ятрань" готують до серійного виробництва, яке планується розгорнути в рамках держоборонзамовлення.