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11.06.19 09:06

Блокади ОРДЛО немає, є санкції проти російської окупації Донбасу, - Порошенко. ВIДЕО

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко пояснив, чому ввів економічну блокаду Донбасу, коли був главою держави. Він назвав це своїм відповідальним рішенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Коли Путін ввів рублеву зону на окупованій території - це посилення окупації. Путін своїм указом конфіскував на користь Російської Федерації майно, заводи, фабрики, які давали роботу людям на окупованих територіях, конфіскував їх у держави і т.д. Ми сказали, поки ви не повернеться це законним власникам, Україна не купуватиме продукцію вкрадених підприємств", - повідомив він.

Він зазначив, що це не блокада, а принципова позиція: "Жодної блокади немає, є моє відповідальне рішення".

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"Якщо ми закликали весь світ - не купуйте краденого, введіть санкції, а самі будемо купувати, то це призведе до легітимізації російської окупації Донбасу", - зазначив Порошенко.

Він також нагадав, що ці підприємства виведені з податкової зони України: "Це означає, що все, що вони зароблять, піде на фінансування тероризму".

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Нагадаємо, 5 червня спецпредставник ОБСЄ у ТКГ Мартін Сайдік сказав, що Кучма вніс пропозицію про зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей, а представники ОРДЛО підтримали його.

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