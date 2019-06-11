Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
11.06.19 10:14

"Просто не стріляти, просто помиритися вже не вийде", - три роки тому під час обстрілу шахти "Бутівка" загинули бійці ДУК "Правий сектор" з позивними Легат, Док, Гуцул та Ярик. ВIДЕО

Три роки тому - 11 червня 2016 року - під час обстрілу позицій українських воїнів загинули добровольці ДУК "Правий сектор" з позивними Легат, Док, Гуцул та Ярик.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ще 13 воїнів дістали поранення. Сьогодні побратими загиблих їдуть до місця поховання героїв-добровольців у Хмельницькій, Донецькій, Київській областях та на Закарпатті.

"11 червня 2016 року група бійців ДУК "Правий сектор" зайшла на шахту "Бутівка", щоб виконати завдання... Коли вони зайшли, через деякий час їх накрила російська артилерія... Усі ці стіни не витримували снарядів. Били саме по групі "Правого сектора"... Просто не стріляти, просто помиритися вже не вийде. Смерть наших побратимів, смерть наших друзів - і ЗСУ, і добровольців, не може просто так минути", - каже один з побратимів загиблих під час обстрілу.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці "Правого сектора" знищують ДЗОТ терористів на Донбасі. ВIДЕО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100