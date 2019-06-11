"Щоб ніхто не казав про тиск на суд": Зеленський після короткого виступу залишив засідання КСУ. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.



Ваш браузер не підтримує HTML5-відео Відео 112

Президент Володимир Зеленський приїхав на засідання Конституційного суду з розгляду розпуску Ради і виступив з короткою промовою. У своєму виступі він висловив упевненість, що рішення про розпуск Ради відповідає всім критеріям законності.

"Я впевнений, що указ відповідає духу закону. Громадяни України не просто не вірять Раді. Рейтинг довіри - 4%. Народ України аплодує рішенням про розпуск парламенту. Люди впевнені, що оскарження цього рішення - це просто спроба народних депутатів утриматися у своїх кріслах, триматися за недоторканність і можливість збагачення. Наша позиція однозначна", - сказав Зеленський.

Також він висловив упевненість у тому, що юридична позиція команди президента незаперечна і бездоганна, що доведе його представник Федір Веніславський.

"З вашого дозволу, я залишаю зал, щоб ніхто не сказав, що моя присутність мала вплив на суддів і рішення було ухвалено під тиском", - заявив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": КС почав розглядати конституційність указу про розпуск Ради. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Він також висловив сподівання, що КСУ ухвалить справедливе рішення, і залишив зал, передавши слово своєму представнику.

Нагадаємо, свій приїзд президент анонсував учора ввечері. За його словами, це буде вперше, коли глава держави буде присутній на засіданні Конституційного Суду.

Як повідомлялося, президент Зеленський підписав указ "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів", згідно з яким день голосування на позачергових виборах депутатів призначений на 21 липня.

Конституційне подання 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) цього указу президента надійшло до КС 24 травня.

Нардепи вважають, що указ не відповідає такому елементу верховенства права, як юридична визначеність, оскільки не містить належного обґрунтування наявності підстав для дострокового припинення повноважень парламенту.

Автори клопотання зазначають, що відповідно до п.1 ч.1 ст.90 Конституції України президент не встановлює відсутність або наявність коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді, а лише видає указ за наявності юридичного факту - відсутність коаліції депутатських фракцій у парламенті протягом одного місяця з дня припинення її діяльності.

На думку народних депутатів, указ суперечить низці норм Конституції України.

Представник президента України Володимира Зеленського в Конституційному суді України Федір Веніславський напередодні наголосив, що указ президента про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів повністю відповідає Конституції України.

"Президент абсолютно однозначно використовував своє право, на підставі абсолютно чітких, зрозумілих, прогнозованих правових підстав, і достроково припинив повноваження Верховної Ради. На наше переконання, у Конституційного Суду немає і бути не може жодних правових підстав ставити під сумнів конституційність указу президента", - сказав він на брифінгу в понеділок у Києві.

Веніславський переконаний, що на засіданні КС 11 червня його команда повністю доведе, що указ президента є конституційним і "розіб'є будь-які доводи опонентів".

Представник Зеленського у КС зазначив, що відсутність коаліції депутатських фракцій у парламенті з 29 березня 2016 року, коли з неї офіційно вийшла Радикальна партія Олега Ляшка, є загальновідомим фактом і навіть не потребує особливого доведення. Він також нагадав, що 16 та 17 лютого 2019 року з коаліції "Європейська Україна" вийшли фракції "Батьківщина" та "Самопоміч".

"Відсутність коаліції визнано і самими народними депутатами, і попередній президент Порошенко заявляв, що він має право достроково припинити повноваження парламенту, але він його не застосовує", - додав він.