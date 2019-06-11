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11.06.19 13:42

"Ще в березні 2016 року 87 сторінок доказів у справі "Укроборонпрому" я особисто офіційно передав директору НАБУ Ситнику", - Матіос. ВIДЕО

Матеріали з доказами про корупцію в "Укроборонпромі" були передані військовою прокуратурою в НАБУ ще в березні 2016 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в спеціальному відеозверненні розповів головний військовий прокурор Анатолій Матіос та звинуватив НАБУ в поширенні неправдивої інформації.

"5 червня НАБУ поширила недостовірну інформації про те, що Головна військова прокуратура не дала доступ до матеріалів кримінального провадження про корупцію в "Укроборонпромі". Про те, що під час поставок запчастин оборонним підприємствам здійснювалися корупційні дії. Звертаю увагу - це абсолютна неправда. Нагадую, що ще в березні 2016 року 87 сторінок доказів я особисто, в цьому кабінеті, офіційно передав директору НАБУ Артему Ситнику. Передані матеріали свідчили про ймовірну причетність кількох цивільних і посадовців, а також безпосередньо детективів НАБУ до корупційних дій і можливого отримання хабарів. Тобто до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Такими справами за законом має займатися виключно НАБУ, але після довгих трьох років бездіяльності і розповідей про те, що всі протидіяли НАБУ, ця установа і її керівництво видало нову порцію брехні на генеральну і військову прокуратуру". - сказав Матіос.

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