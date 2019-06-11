"Порохоботи" і "зрадофіли" - це люди одного класу, які люблять обговорювати когось іншого, - Бірюков. ВIДЕО

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00:40 "Звірка годинників": "зрадофіли" і "порохоботи"
7:15 Оновлення "Блоку Петра Порошенка"
12:00 Громадська організація "Солідарна справа громад"
23:07 Список партії "Європейська солідарність"
27:55 "Старі обличчя" БПП
40:28 Розкол "порохоботів"
47:22 Електронні декларації
48:28 Війна
51:05 Прогноз на майбутнє
Нагадаємо, на з'їзді партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" 24 травня вирішили змінити назву політсили на "Європейська Солідарність".
Очолив партійний список Петро Порошенко. Другий номер у списку - голова Верховної Ради Андрій Парубій. Далі в "п'ятірці" - перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, командувач десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-лейтенант Михайло Забродський, співачка і волонтер Софія Федина.
На з'їзді також представили кандидатів у депутати - лідера кримськотатарського народу, народного депутата України Мустафу Джемілєва, волонтера-медика Яну Зінкевич, ексгубернатора Львівщини Олега Синютку, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза і віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе.