Патрульні за 4 роки врятували майже дві тисячі осіб у різних екстремальних ситуаціях. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті програми "Поліцейський репортаж" на телеканалі "Еспресо".

Серед врятованих були люди, які намагалися накласти на себе руки, тонули, і ті, хто потрапив у ДТП.

Як діяти в подібних ситуаціях, поліцейських вчать в Академії патрульної поліції. Протягом шести місяців, крім тактичної підготовки і фізичних навантажень, курсанти проходять відповідне навчання на курсах "Стресостійкість" і "Толерантність і дискримінація". Курсантів навчають бути стійкими до таких потрясінь. Майбутніх поліцейських ставлять у непередбачені умови і різні ситуативні дії вони відпрацьовують до автоматизму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд узяв під варту поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова

"Ми не прагнемо відпрацювати чіткий алгоритм дій у певній ситуації. Наше головне завдання, щоб поліцейські розуміли ситуацію і самі приймали рішення - швидке, обдумане і законне", - говорить начальник циклу загально-правових дисциплін Академії патрульної поліції Яна Потапова.