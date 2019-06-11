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11.06.19 16:28

Патрульні за 4 роки врятували майже три тисячі осіб у різних екстремальних ситуаціях. ВIДЕО

Серед врятованих були люди, які намагалися накласти на себе руки, тонули, і ті, хто потрапив у ДТП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті програми "Поліцейський репортаж" на телеканалі "Еспресо".

Як діяти в подібних ситуаціях, поліцейських вчать в Академії патрульної поліції. Протягом шести місяців, крім тактичної підготовки і фізичних навантажень, курсанти проходять відповідне навчання на курсах "Стресостійкість" і "Толерантність і дискримінація". Курсантів навчають бути стійкими до таких потрясінь. Майбутніх поліцейських ставлять у непередбачені умови і різні ситуативні дії вони відпрацьовують до автоматизму.

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"Ми не прагнемо відпрацювати чіткий алгоритм дій у певній ситуації. Наше головне завдання, щоб поліцейські розуміли ситуацію і самі приймали рішення - швидке, обдумане і законне", - говорить начальник циклу загально-правових дисциплін Академії патрульної поліції Яна Потапова.

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