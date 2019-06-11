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11.06.19 23:38

Проросійські терористи дозволяють засудженим "переведення" із ОРДЛО в обмін на розвіддані, - СБУ. ВIДЕО

Контррозвідники Служби безпеки України спільно з Державною кримінально-виконавчою службою викрили чергові спроби вербування проросійськими терористами засуджених, що прибули для відбування покарання до українських пенітенціарних установ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессслужбу СБУ, під час здійснення перевірочних заходів щодо етапованих оперативники спецслужби виявили осіб, завербованих так званим "МГБ ЛНР".

Оперативники спецслужби встановили, що умовою переміщення засуджених з ОРДЛО до виправних установ на контрольованій українською владою території є підписання зобов’язання про негласну співпрацю із "силовими структурами" квазіреспублік. Зокрема на виконання злочинного завдання після звільнення із місць позбавлення волі ув`язнені повинні збирати для "МГБ ЛНР" інформацію про місця дислокації, склад та маршрути пересування українських військових підрозділів.

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Аби змусити в`язнів до протиправної діяльності проросійські терористи вдаються до методів фізичного та психологічного тиску, створюють їм нестерпні умови утримання. Крім того, за свідченнями засуджених, особливо жорстоких знущань зазнають особи, які не є уродженцями Донецької та Луганської областей та відкрито заявляють про свою проукраїнську позицію. Навіть за використання української мови та виявлені в камерах побутові речі з державною символікою засуджені піддаються суворим покаранням. Непоодинокими є випадки відпрацювання так званим "спецназом МГБ" силових прийомів придушення масової непокори на в`язнях.
Наразі засуджені надали співробітникам СБУ докладні свідчення щодо обставин їхнього вербування. Заходи із перевірки тривають.

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