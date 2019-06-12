Делегація РНБО на чолі з Данилюком ознайомилася із ситуацією на лінії зіткнення в зоні ООС. ВIДЕО

Як повідомляється в середу на сторінці ООС у фейсбуці, мета візиту - ознайомлення із ситуацією на лінії зіткнення, оцінка ймовірності загроз, що стоять перед захисниками України і мирним населенням Донецької та Луганської областей, передає Цензор.НЕТ.
Члени РНБО в межах візиту заслухали доповідь командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського щодо загальної ситуації.
Крім того, робоча група РНБО відвідала передові позиції українських військ у районі населеного пункту Авдіївка, побувала на Приазов'ї, де вивчила стан справ у військових частинах, що виконують бойові завдання на лінії зіткнення.
Представники РНБО також вивчили проблемні питання в роботі одного з контрольних пунктів в'їзду-виїзду.