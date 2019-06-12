Потрібно "швидко викидати з посад" менеджерів, які випускають на маршрути погані вагони, - Гройсман. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час засідання уряду, звертаючись до голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова.

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"Я не втручаюся в управління компанії, але тих керівників депо, які випускають у неналежному стані рухомий склад, той, що ми іноді бачимо у ЗМІ, люди публікують, я хочу вам сказати, що таких керівників треба дуже швидко викидати із займаних посад. І це питання, зокрема, для управлінців. Підбирайте нормальних людей, щоб вони розуміли, що те, що вони випускають на маршрут, - це те, на чому вони самі хотіли б їздити", - заявив Гройсман.

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Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні уряд розгляне низку питань, що стосуються інфраструктури.