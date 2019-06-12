Від початку доби ворог 12 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - прес-центр ОС. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив чотири обстріли: в районі Водяного (зі стрілецької зброї), Старогнатівки (з автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), поблизу Авдіївки (з ручного протитанкового гранатомета), Новотроїцького (з гранатометів різних систем).
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив вісім обстрілів: чотири рази - в районі Зайцевого (з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї), Новгородського (з 120 і 82 мм мінометів, стрілецької зброї), двічі - поблизу Луганського (з гранатометів різних систем), Новолуганська (з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), Новотроїцького (з гранатометів різних систем).
"Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 11 червня ворог 24 рази атакував позиції ОС на Донбасі: поранено трьох українських воїнів, знищено 2 і поранено 7 найманців РФ.