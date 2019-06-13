"Відносини зі США деградують, стають дедалі гіршими", - Путін. ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Мир", передає Цензор.НЕТ.

"Нинішня адміністрація схвалила, на мій погляд, кілька десятків рішень про санкції проти Росії за останні роки", - сказав Путін, додавши, що відносини між Москвою і Вашингтоном "деградують, стають дедалі гіршими".

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Однак, за словами Путіна, він сподівається, що Росія і США зможуть вийти на "деякі рішення" після саміту "Великої двадцятки" в Осаці наприкінці червня.

Водночас президент країни-агресора зазначив, що відносини РФ і Китаю, навпаки, "розквітають", і що ця "стратегічна дружба" турбує деяких американських політиків.

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