"На сьогодні я працюю", - заступниця голови НБУ Рожкова про рішення Баришівського суду. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у відеозверненні, яке розмістила в своєму Facebook.

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Рожкова зазначила, що повернулася в Україну з конференції в США і продовжила роботу. Також спростувала інформацію, поширену в деяких ЗМІ, що вона нібито не повернулася з конференції у Вашингтоні.

"Щодо останнього рішення суду, який усунув мене від роботи: ми не отримали рішення суду, на сьогодні я працюю. У разі отримання такого рішення Національний банк оскаржить його в законному порядку", - заявила Рожкова.

Нагадаємо, НБУ повідомив, що отримав листа від фізичної особи, де повідомляється, що Баришівський районний суд Київської області заборонив Рожковій виконувати покладені на неї посадові обов'язки.

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