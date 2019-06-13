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13.06.19 16:07

"На сьогодні я працюю", - заступниця голови НБУ Рожкова про рішення Баришівського суду. ВIДЕО

Перший заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що на сьогодні вона працює, оскільки офіційно не отримувала рішення Баришівського суду про заборону виконувати обов'язки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у відеозверненні, яке розмістила в своєму Facebook.

Рожкова зазначила, що повернулася в Україну з конференції в США і продовжила роботу. Також спростувала інформацію, поширену в деяких ЗМІ, що вона нібито не повернулася з конференції у Вашингтоні.

"Щодо останнього рішення суду, який усунув мене від роботи: ми не отримали рішення суду, на сьогодні я працюю. У разі отримання такого рішення Національний банк оскаржить його в законному порядку", - заявила Рожкова.

Нагадаємо, НБУ повідомив, що отримав листа від фізичної особи, де повідомляється, що Баришівський районний суд Київської області заборонив Рожковій виконувати покладені на неї посадові обов'язки.

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