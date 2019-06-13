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13.06.19 16:42

"Вільха" вражає у всіх сенсах. Силу поважають, - Данилюк про випробування модернізованих ракет РСЗВ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк та міністр оборони України Степан Полторак взяли участь у випробуваннях модернізованих ракет реактивної системи залпового вогню "Вільха".

Державні випробування модернізованих ракет "Вільха-Р", які відбулися на півдні Одеської області, підтвердили відповідність характеристик виробу заданим в тактико-технічному завданні, повідомляє прес-служба РНБО, передає Цензор.НЕТ.

О. Данилюк наголосив, що питання підвищення бойового потенціалу Збройних Сил є одним з найважливіших для РНБО України. У цьому контексті Секретар РНБО України нагадав, що Рада ухвалила ряд рішень щодо забезпечення якнайшвидшого прийняття на озброєння та постачання сучасної та ефективної ракетної зброї для армії.

"Разом з міністром оборони Степаном Полтораком беру участь у випробуваннях ракетного комплексу "Вільха": вона вражає, у всіх сенсах. Розвиток і прийняття на озброєння сучасної ракетної техніки є державним пріоритетом. Силу поважають", - написав Данилюк на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук в четвер.

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Вільха вражає у всіх сенсах. Силу поважають, - Данилюк про випробування модернізованих ракет РСЗВ 01
Вільха вражає у всіх сенсах. Силу поважають, - Данилюк про випробування модернізованих ракет РСЗВ 02
Вільха вражає у всіх сенсах. Силу поважають, - Данилюк про випробування модернізованих ракет РСЗВ 03
Вільха вражає у всіх сенсах. Силу поважають, - Данилюк про випробування модернізованих ракет РСЗВ 04
Вільха вражає у всіх сенсах. Силу поважають, - Данилюк про випробування модернізованих ракет РСЗВ 05
Вільха вражає у всіх сенсах. Силу поважають, - Данилюк про випробування модернізованих ракет РСЗВ 06
Вільха вражає у всіх сенсах. Силу поважають, - Данилюк про випробування модернізованих ракет РСЗВ 07
Вільха вражає у всіх сенсах. Силу поважають, - Данилюк про випробування модернізованих ракет РСЗВ 08

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