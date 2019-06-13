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13.06.19 21:44

Донік бреше. - Хіба порохоботи можу брехати? - Можуть, - Бірюков. ВIДЕО

Волонтер, екс-радник Петра Порошенка, громадський діяч Юрій Бірюков розповів про те, які процеси відбуваються в партії "Європейська Солідарність", зокрема про принципи формування виборчого списку і висловлювання про це радника міністра оборони Степана Полторака Романа Доніка.

Про це він заявив у видеоблозі "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

Ведучий Олексій Братущак процитував слова Доніка про те, що "наскільки мене інформували, нарізали квоту в чотири людини в прохідний список партії для "Гошки"(громадської організації, - Ред).

На що Бірюков відповів: "Рома Донік бреше. От просто бреше, як і про все інше, то що він писав. І те, що у нас є ручна перевірка, кожного, хто заповнює анкету і так далі і тому подібне. Навіщо він це робить, я не знаю".

На уточнення ведучого про те, що "Хіба порохоботи можуть брехати?"

Бірюков заявив: "Можуть. Так. Ми такі".

Повна версія інтерв'ю - ЗА ПОСИЛАННЯМ

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