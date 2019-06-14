Українські воїни знешкодили понад 40 протипіхотних мін іноземного виробництва поблизу Мар'їнки, - штаб. ВIДЕО

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"Під час вивчення фахівцями походження небезпечних знахідок, було встановлено, що протипіхотні міни не виготовлялися на території України. І, зокрема, мають маркування іншої держави.

У штабі зазначили, що згідно з Оттавською конвенцією застосування протипіхотних мін як одного із засобів війни заборонено.

Довідка: ПМН-2 – протипіхотна фугасна міна натискної дії. Призначена для виведення з ладу особового складу противника. Поразка людині завдається за рахунок руйнування нижньої частини ноги (стопи) при вибуху заряду міни. Міна детонує коли людина наступає на датчик (чорний хрестоподібний виступ на верхній площині) ПМН.

Україна мала п’ятий найбільшим арсенал протипіхотних мін у світі (після Китаю, Російської Федерації, США та Пакистану), що дістався їй у спадок від Радянського Союзу та налічував шість мільйонів мін.

У 2005 році український парламент ратифікував Оттавську конвенцію. Цей договір спрямований на припинення використання протипіхотних мін як засобу збройної боротьби. Остання міна типу ПМН була ліквідована 2003 року на Донеччині.

Російська Федерація не є учасницею Оттавської конвенції.